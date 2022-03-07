根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基7日在節目中爆料，自從1月7日缺陣至今的勇士「追夢」卓雷蒙格林，將於未來7到10天之內宣告傷癒歸隊，目前他已經隨著勇士進行正常訓練，看來他的背部傷勢逐漸好轉當中，畢竟勇士太需要他回歸了。

光從卓雷蒙格林有沒有在場上打球的戰績好壞，就可清楚看出追夢的重要性，本季只要追夢有打，勇士拿下28勝6敗，而在追夢缺席的30場比賽當中，勇士只拿15勝15敗，最近不僅吞下4連敗，更在最近7場比賽當中，僅僅贏下1場。

目前卓雷蒙格林無論是平均每場抓下7.6籃板，以及場均傳出7.4助攻，都居勇士本季所有球員當中最佳，他除了可以帶來防守強度上的改變，更能居中策應協助全隊進攻更加流暢，其中受到最大影響的隊友，當屬明星後衛史蒂芬柯瑞。

柯瑞在本季前兩個月平均每場拿下27.0分，卻從1月卓雷蒙格林受傷缺陣後，場均得分掉到22.3分，他的三分命中率也逐漸滑落，目前三分命中率只有3成79，跟他生涯三分命中率4成28，確實有段不小差距，也代表追夢對柯瑞的幫助有多大。