七六人今天在主場靠著恩比德狂砍43分、14籃板，「大鬍子」哈登18分、14助攻、8籃板的領軍下以121比106擊潰公牛，戰績爬升至東區第二，哈登的生涯例行賽三分球也追平了雷吉米勒，並列NBA史上第三。

此役賽前哈登的例行賽生涯已經投進了2559記三分球，距離史上第三的雷吉米勒僅有1求差距，也就是說這場比賽他只需要投進兩個三分球就能獨享史上第三的榮耀，可惜他整場比賽在三分線外出手5次只命中1球，因此他的生涯三分球數來到2560個與雷吉米勒並列史上第三。

目前NBA史上三分球紀錄保持者就是勇士當家球星史第芬柯瑞的3101個，緊追在後是雷艾倫的2973個，哈登如果想要超越雷艾倫則還需要投進413顆三分球，依照他的年齡與狀態來看，攀登至史上第二因無問題，但想要超越柯瑞恐怕就太難了。

此外，哈登在這場比賽罰球線上6次出手命中5球，生涯罰球得分超越名人堂成員皮爾斯，獨享史上第九尊榮。哈登披上七六人戰袍打了4場比賽，場均26.8分、7.5籃板、12助攻，獲得七六人球迷的喜愛。