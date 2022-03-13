A new career high for Sixx ☮️#TakeNote pic.twitter.com/9Um0DkLJqW — Utah Jazz (@utahjazz) March 13, 2022

就算爵士少了戈貝爾(腳傷)、康利(輪休)兩名先發主力，克拉克生卻適時挺身而出當英雄！克拉克生13日全場投21中15，含三分球投13中7，8罰8進，轟下生涯新高45分，帶領爵士134比125逆轉擊敗國王，爵士目前42勝25敗，續居西區第4。

靠著當家後衛福克斯首節攻下20分的凶猛火力，國王開賽就始終保持領先優勢，但在次節，換成克拉克生單節灌進14分，幫助爵士打完上半場反以71比67領先，來到下半場仍看福克斯與克拉克生火力互飆，最後還是克拉克生飆贏了。

除了克拉克生凶猛火力助威，波達諾維奇也幫爵士攻下26分，且有4籃板、2助攻，當家射手米契爾25分、6助攻與5籃板，但他罰球只有罰5中2，最近表現確實不太穩定，頂替戈貝爾先發中鋒位置的懷塞德，貢獻12分、21籃板及3火鍋。

國王以福克斯41分最高，且有11助攻、3籃板，可惜光靠他一己之力，還是沒法扭轉局面，哈里生巴恩斯18分，達米恩米契爾14分，萊納斯13分，梅圖12分，國王目前吞下4連敗，本季戰績24勝45敗，排在西區第13，仍有希望搶進附加賽。