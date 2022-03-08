NBA例行賽進入後半段征程，所有球隊都在為了季後賽而努力拚戰，然而對於季前奪冠呼聲最高的湖人而言如今卻成為人人喊打的弱旅，尤其是今天詹姆斯缺陣，湖人在客場110比117敗給了西區倒數第四的馬刺，西區排名滑落到第九，只領先排名第十一的拓荒者3場勝差，有可能連季後賽資格賽都掉了。

NBA在新冠肺炎疫情下修改了季後賽制度，東西區戰績排名前六的球隊直接取得季後賽門票，第七名至第十名將進行附加賽爭奪分區最後兩個季後賽名額。

湖人在輸掉這場比賽之後戰績28勝36敗，暫居西區第九，只領先第十的鵜鶘1場勝差，領先第十一的拓荒者3場勝差，要不是拓荒者5連敗纏身，恐怕湖人的處境會更加不妙。

此役湖人一路挨打，霍華重返先發也無濟於事，韋斯布魯克17分、10籃板、6助攻，蒙克17分，「甜瓜」安森尼17分、7籃板，荷頓塔克18分。

西區排名第十二的馬刺並未完全與季後賽絕緣，落後第十的鵜鶘2.5場勝差，穆雷26分、10籃板、8助攻，珀特爾18分，賈許理查生18分。