湖人球星韋斯布魯克（Russell Westbrook）季外大概不會續留球隊了。根據NBA記者Marc Stein報導，教練團與隊友曾希望改變韋斯布魯克的場上角色，但韋斯布魯克十分抗拒，他與湖人之間的裂痕太大，已經讓湖人「不可能」留下他。

依照合約，韋斯布魯克最後一季（2022-23球季）是球員選項4700萬美元。湖人當初為了他而送出庫茲馬（Kyle Kuzma）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）到巫師隊，但是打出來的戰績比上個球季還糟糕。湖人隊本季最欠缺的是進攻火力（全聯盟倒數第6），韋斯布魯克雖是兩屆得分王，但他投籃命中率一向不高，本季43.3%、外線28.4%都難以撐起團隊火力，場均3.9次失誤是近年個人最少，不過以控衛來說仍然偏高。

美媒《Bleacher Report》分析韋斯布魯克身價下跌，他在自由市場不可能找到4700萬美元的高價，最好的選擇是行使球員選項續留1季，再讓湖人隊把他賣出。這樣一來難題又回到湖人頭上，韋斯布魯克的合約還有15%交易補償金，如果他接受買斷也還會造成團薪空間的負擔。

其實韋斯布魯克的打法近年都是如此，支持他的球迷指出，當初買他過來的湖人就應該知道韋斯布魯克是這種類型的球員，現在又要求他改變角色，這不能完全說是他的錯。