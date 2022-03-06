根據《紐約時報》資深記者史坦6日爆料，「小皇帝」詹姆斯從來沒有掩飾過自己對於「禿曼巴」卡魯索的支持，去年夏天更曾希望湖人高層留住卡魯索，可惜湖人卻沒匹配公牛開出4年3700萬美元合約，只能放他跳槽公牛，原因是想降低豪華稅。

湖人這種不願聽取詹姆斯建議的專制行為，除了造成詹皇與湖人高層之間產生心結，更造成湖人本季防守崩盤的主因之一，史坦強調，儘管安東尼戴維斯本季因傷打打停停，是湖人防守嚴重下滑的重要因素，可是卡魯索的離隊也產生巨大影響。

儘管卡魯索生涯前4個球季待在湖人期間，平均得分都沒有上雙，上季也僅拿到場均6.4分、2.9籃板及2.8助攻，可是他在場上帶來的防守影響力很大，因為他不僅防守拚命，也會帶動隊友積極防守意識，可惜湖人高層認為這些並不重要。

卡魯索本季跳槽公牛狀態也不理想，更在1月22日遭到公鹿後衛葛雷森艾倫惡性犯規，造成右手腕骨折，當時預估至少缺席6到8周，不過艾倫到現在仍無悔改之意，昨在公牛主場遭到噓聲伺候，他竟回嗆，「這噓聲太弱了，我在大學見過更糟場面。」