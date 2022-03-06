Ben Simmons was spotted getting up shots after Nets practice 👀



How's his form looking?



(via @Krisplashed)pic.twitter.com/sG6XSV99oO — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) March 5, 2022

相較於「大鬍子」哈登跳槽七六人打得虎虎生風，加盟籃網的班西蒙斯卻到現在還沒復出時間表，甚至6日他在籃網的訓練短片曝光，只見他在籃下輕鬆練習跳投，出手3次竟然只進1球，看到他如此誇張的投籃狀況，也引發不少球迷瘋狂吐槽。

像是有些網友就留言批評，「班西蒙斯的投籃看起來一點進步都沒有！」、「看看班西蒙斯的出手姿勢，動作都不標準，都在NBA打了5年，這到底是怎麼回事？」、「最不想看到的場面，就是看到班西蒙斯投籃，因為看起來真的很難受。」

只是從短片當中可以看到，雖然有兩名籃網助教在旁教導班西蒙斯如何出手投籃，可是3人之間互動相當輕鬆，也不像是在正式訓練，班西蒙斯的投籃感覺也很隨便，所以出手3次只進1球也很正常，或許球迷對他要求實在太過嚴苛了。

目前唯一肯定的是，班西蒙斯不會在11日籃網作客遭遇七六人的比賽上場，因為謠傳他不想在費城打球，甚至傳出他的背部傷勢比想像中嚴重，整個3月都不可能上場，可是一個本季都還沒上場打過的人，為何身上還有這麼多的傷勢狀況呢？