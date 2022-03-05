美國職棒在上周宣布談判破裂，導致新賽季確定縮水，預計將不會進行前兩個系列賽，而到底何時能順利開打，目前勞資雙方還在努力協商中，這讓有些球員感到為難，畢竟他們恐因此失業，最近勇士兩名球星看來是忍不住了，搶先去披薩店打工「賺外快」！

Amid the MLB lockout, Dansby Swanson and Joc Pederson traded out their gloves for aprons and worked at a Marietta Papa Johns 😂 pic.twitter.com/8HFRzkiEky — Kelly Price (@thekellyprice) March 5, 2022

美國連鎖披薩店「Papa Johns Pizza」日前在推特貼出招募廣告，號召沒事做的大聯盟球員能加入他們，沒想到勇士球星史旺森(Dansby Swanson)、彼德生(Joc Pederson)還真的去了，不過他們簽下的是「一日合約」，除了體驗並賺點小錢，也算是為披薩店打廣告。

這兩位球星放下身段，在店裡穿上制服，先學習如何摺披薩紙盒，之後還到廚房開始練習做披薩，接著他們受到媒體採訪，被問及封館的事情，史旺森表示希望能很快和球迷們見面，看來他並不想在披薩店繼續打工了，確實這點小錢可能難維持他的生計。

勇士在上季奪下世界大賽冠軍，游擊手史旺森在例行賽588打數有146支安打、27轟、88分打點，打擊率.248。彼德生則是在季中才由小熊轉到球隊，於勇士出戰64場，173打數有43支安打、7轟、22分打點，打擊率.249，而他在道奇、勇士連續2季都拿下冠軍戒，相當幸運！