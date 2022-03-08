陷入嚴重低潮的勇士，今天顆瑞、克雷湯普生與威金斯三大巨頭同時缺陣，即便小將普爾和穆迪都砍進超過30分，但仍抵擋不了約基奇的32分、15籃板、12助攻的大三元威力，最終以124比131苦嘗5連敗，西區排名也被灰熊超越滑落至第三。

勇士今天開拔遠征至丹佛，顆瑞輪休，威金斯狀態低迷，克雷湯普生調整狀態，因此普爾重返先發，穆迪則是扛起先發控衛大旗。

兩人表現相當出色，普爾19投11中，包含8顆三分球，攻下32分、7助攻，但也發生5次失誤，穆迪23投10中，貢獻30分、5記三分球，庫明佳16分，魯尼13分、11籃板。

勇士的整體進攻已算不錯，全隊投籃命中率51.1%，17顆三分球，投籃命中率42.5%，可惜碰到約基奇領軍的金塊，關鍵時刻沒有指揮官坐鎮，敗得不冤枉。

金塊3連勝到手，西區戰績排名第六，進入安全名單，約基奇17投10中，如果不是罰球命中率15罰8中，全隊41罰29中不太理想，否則金塊會贏得更輕鬆。