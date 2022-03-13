看來「浪花弟」克雷湯普生逐漸找回應有全明星等級身手了！浪花弟13日單場飆進本季新高8顆三分球，轟進傷癒復出之後新高38分，搭配普爾也拿30分，勇士在自家主場輕鬆以122比109中止公鹿最近6連勝氣勢，目前46勝22敗，續跟灰熊並列西區第2。

原本打完首節雙方28平的僵局，卻被克雷湯普生第2節三分火力全開打破，他單節投進5顆三分球、獨拿17分，搭配普爾、威金斯也有三分進帳，幫助勇士打完上半場，取得67比58領先，克雷湯普生半場就摘21分，普爾也有16分。

下半場才開打，普爾接連投進3顆三分球，帶出勇士11比0開局，轉眼取得20分領先，甚至一度領先到21分，不過公鹿也靠阿提托康波打出9比0追上差距，可是克雷湯普生末節一開始又是連拿7分，得分很快突破原本本季最高33分。

儘管公鹿仍不放棄，持續想要縮小差距，可是克雷湯普生最後3分33秒再次上演轉身後仰跳投命中，幫助勇士119比99領先，公鹿連忙喊出暫停換下主力宣布放棄，勇士直到最後2分57秒才用犯規換下所有主力，浪花弟接受歡呼離場。

克雷湯普生全場投24中15，含三分球投14中8，手感確實相當火燙，反而是柯瑞全場遭到對方嚴防，投7中3，只拿8分、8助攻，威金斯也有21分進帳，庫明加14分、11籃板；公鹿以阿提托康波31分最高，米德頓18分，伊巴卡15分。