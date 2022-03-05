大都會一壘手阿隆索。（美聯社資料照）

大聯盟確定因為封館而損失例行賽，大都會阿隆索（Pete Alonso）、天使隊大谷翔平，紅雀隊弗拉赫提（Jack Flaherty）可能成為球員之中的最大受害者。如果今年例行賽縮水總數超過15天，他們3人就要晚1年才能成為自由球員，從原本的2024年變成2025年，將損失數百至千萬美元薪資。

球員在大聯盟服役滿6年取得自由球員身份，球員只要停留在球團26人名單之內（包括傷兵名單）即可計算年資，並且是以日數計算，即使都不上場也沒關係。完整的大聯盟球季是186日，球員要滿172天就算滿1年。

通常球團為了綁住強力新秀，故意會讓他們在首個球季拖到4月中才叫上大聯盟，他們損失寶貴的幾天，導致整個取得自由球員的時間往後1年。大都會當時並沒有吃掉阿隆索的時間，阿隆索準時在2019年開幕日上陣，然而大都會的善意卻不巧碰上了封館。大谷翔平在2018年開幕戰登場，後來因為開刀休養過一段時間，同樣最快在2024年取得自由球員身份。

球員工會沒有忘記他們，在談判桌上要求2022年不管縮水多少，仍必須允許球員取得完整年資。阿隆索被認為是當今最低薪的強力球員，他前3季的年薪依序是55萬美元、65萬美元、67萬美元，他拿過兩次明星賽全壘打大賽冠軍，獎金共200萬美元比他的薪水還多。