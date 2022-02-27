228連假，110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽在27日的賽程首戰就是激烈的逆轉勝，上半場落後達雙位數的義守大學，下半場發動反攻，並在第4節最後不到6分鐘打出一波17比5攻勢，最終義守75比72逆轉勝，8強複賽階段目前3場比賽打完獲得2勝1敗，4強仍還有機會。

義守白曜誠隨中華男籃隊出國比賽，邱子軒也眼部受傷在飯店休息，不過國體也少了加入中華隊的韓杰諭，但國體在陳澔翔、徐宇煇及郭翰地發揮下，國體帶著13分領先進入下半場，但義守讓敢打的劉承彥帶著學弟余祥平以及王正文、劉以道一起反攻，最終打出逆轉勝。

義守教練廖哲億表示，誠如總教練謝玉娟說的，球隊想贏就要一直變魔術，也要相信敢打的人，當時球隊相信場上敢打的球員，因此讓大一的余祥平追分時刻留在場上，加上被追分時國體也急了影響節奏，才讓義守帶走勝利。

廖哲億補充，余祥平在東泰高中時期，就是隊上先發主力，也幫助球隊一起打進到HBL 4強總決賽，是有過大賽經驗的球員，和義守這幾年收到要自己培養的乙級球員不一樣，雖然在經驗、一些技巧上還需磨練，仍視為即戰力，而余祥平在第4節倒數58秒切入上籃進及加罰、完成三分打並助隊比數上73比72超前，他透露，因為知道對方犯規次數已經達到加罰，當然要果決挑戰，就算受到阻撓也有機會買犯站上罰球線搶分。

比賽中也發生一個插曲，第4節義守追到只剩5分落後時，國立體大發現場上義守球員雖然球衣是黑色，但是胸前隊伍字體不一樣提出抗議，裁判和雙方教練經過一段時間討論，判義守一次技術犯規，賽後廖哲億表示，球衣已經從預賽穿到現在，但既然被發現問題就趕緊修正，賽後他也忙著聯繫處理球衣，就是不要再因此被詬病。

余祥平此役包括罰球7罰全中、貢獻12分，陳品銓18分全隊最高，王正文也有16分、13籃板好表現，劉承彥10分、8助攻；國體郭翰14分、13籃板，陳澔翔13分，陳力生12分、7籃板、6助攻。