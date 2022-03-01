110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽1日4場賽事結束，繼健行科大收下勝利後，壓軸出賽的衛冕軍政治大學，也以109比77擊退義守大學，健行、政大目前同以4連勝並轡領先。

政大共6名球員得分上雙位數，林彥廷27分、11籃板「雙十」，並送出4次助攻，張鎮衙20分、大一新秀蔡宸綱18分、7籃板，涂亦含、林勵及莊朝勝各12分；義守以蒲國倫20分最高，26日賽事眼睛受傷的「戰神」邱子軒替補出賽，留下6分、6籃板。

政大教頭陳子威賽後提到，主力控衛游艾喆27日比賽中撞到頭部，這場比賽先休息，此役球隊贏在團隊，也讓大家看到政大不會因為少了游艾喆而無法贏球，後衛林勵、莊朝勝也能頂上來，鼓勵球員繼續打出屬於政大的球風，一起挺過各種考驗、邁向勝利。

稍早上季亞軍世新大學和首度打進公開男一級8強的萬能科大，也上演一場精彩比賽，世新開局8比0攻勢相當犀利，但萬能也不好惹，一直沒有讓世新將差距擴大太多，第4節最後20.44秒萬能靠著高偉倫三分球將比數追成68比68平手，但世新伊波卡在剩2.45秒時籃下放進兩分，幫助世新70比68氣走萬能，目前兩隊都是2勝2敗，爭取4強都還有希望。

世新伊波卡此役過早吞下4次犯規，讓教頭何正峰只能先把他換下場冷靜，第4節他回到場上並在緊要關頭做出貢獻，全場貢獻19分、12籃板，隊長李威廷包括3記三分球，斬獲全隊次高的17分。

政大蔡宸綱18分、7籃板。（大專體總提供）