110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，世新大學在第2節拉開差距，半場打完奠定20分領先基礎，最終94比74擊退台灣藝大，8強賽階段目前世新3勝2敗，台藝大則為2勝3敗。

雖然以大比分差獲得勝利，世新教頭何正峰賽後還是在休息室和球員提點許久，他表示，包括前一場對萬能奪勝，目前處於2連勝，但還是要把球員心態掐緊，複賽還有兩天賽程，還不到放鬆的時候，尤其是比賽中在領先分數處於差距較大的情況下，一放鬆防守對方就會強攻取分，絕對不能隨意輕敵。

上季8強賽膝蓋韌帶拉傷而整季報銷的大三中鋒吳沛嘉，今年1月6日歸隊，由於休息一段時間，目前都還在找感覺，何正峰說：「雖然吳沛嘉無法立刻恢復到最佳狀態，只能先一場一場慢慢來，至少要先健康打完比賽，球隊現在也經不起再有人受傷。」

世新兩名外籍生伊波卡、丹尼爾都是「雙十」數據，丹尼爾23分、13籃板，伊波卡21分、17籃板，台藝大以喬納森24分最高。