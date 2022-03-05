2013年NBA選秀狀元班尼特的來台處女秀5日在新竹縣立體育館登場，儘管班尼特交出20分、9籃板與3抄截，可惜他所效力的高雄鋼鐵人還是擋不住辛巴的內線威力，靠著辛巴27分、18籃板的凶猛雙十，新竹街口攻城獅最後以97比87力退鋼鐵人，排名升到跟富邦勇士並列第3。

班尼特如同預期以先發上場，一開賽就用後仰跳投不進，打到開賽7分鐘，他終於靠著三分外線拿下來台第1分，接著更完成抄截，一個人快攻雙手灌籃得分，不過攻城獅仍靠高國豪、林宜輝等人三分火力，打完首節，取得29比23領先。

攻城獅次節開始就打出7比0攻勢，轉眼擴大領先到13分，鋼鐵人只能依賴零星三分外線苦撐，攻城獅則看辛巴、法獅兩名洋將發威，一度擴大領先到15分，上半場結束，攻城獅54比41領先，班尼特半場拿下12分、4籃板及2抄截。

攻城獅雖在第3節一度把領先幅度擴大18分，不過鋼鐵人也靠陳又瑋與班尼特努力追分，打到比賽還剩10分鐘，彭俊諺投進幸運高拋三分球，接著王柏智籃下放進兩分，鋼鐵人一舉把比數追成69比74，逼使攻城獅只好趕緊喊出暫停。

鋼鐵人接著更把比數追成77比78，可是攻城獅隨即靠著辛巴內線接連硬吃得手，打出10比2小高潮重新拉開，蕭順議更在最後2分44秒表演飛身灌籃，然後換成李家瑞空中第一時間補扣成功，這兩記灌籃徹底澆熄了鋼鐵人的反撲氣焰。