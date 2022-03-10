高雄市政府青年局為了建構青年優質創業環境，該局提供完整創業諮詢服務，協助「橋良股份有限公司」，參與「大南方新創展」提高新創技術曝光度，媒合業師輔導調整聲紋辨識商業模式，讓業績較去(110)年同期成長兩成。

高雄市政府青年局輔導團隊「橋良」，專營聲紋分析系統，透過人格測驗、心理學模型及大量數據資料進行分析，完成MEP聲紋辨識系統，藉此協助企業「聽音辨才」。青年局局長張以理表示，隨著高雄發展5G科技及台積電進駐，產業科技將大幅升級，為了幫助這類青創業者站穩腳跟，青年局規劃多項創業輔助措施:創業課程、輔導諮詢、青創貸款等創業資源，就像客製化的攻略一樣，不僅針對剛起步公司，評估需求提供量身打造的創業輔導服務、輔助工具，同時協助較成熟的青創業者規劃參展培訓課程及參加國際型青創展覽升級戰力，希望年輕人善用這些資源，共創高雄成為優質新創城市。