共享機車是想給機車族一個方便的租借平台，沒想到在高雄有一輛GoShare不知為何，整台被180度翻轉，兩輪朝天，停在路邊的停車格中，不少網友議論紛紛，警方表示已經接獲報案，GoShare移動共享也回應，此事件已經第一時間報警處理，將配合警方調查，若經查證確實有用戶蓄意破壞，除該用戶永久停權之外，不排除提告。

新興分局警方16日下午約16時獲報，高雄中山一路上一停車格上，一輛共享電動機車GoShare雖然停在停車格中，但整台被180度翻轉，兩輪朝天，坐墊及龍頭朝下，在一排停車格中超級醒目。

但共享機車莫名其妙整台被翻轉，不少網友傻眼直呼是怎麼停的，也有人質疑是否是遭惡整。GoShare移動共享服務回應，此事件已經第一時間報警處理，將配合警方調查，若經查證確實有用戶蓄意破壞，除該用戶永久停權之外，不排除提告。但因為停放位置沒有監視器，因此到底是何人作為還待查。

GoShare移動共享服務進一步表示，每日24小時都會有巡檢團隊檢查車輛狀況和清潔消毒，若有任何車輛狀況發生都會立即處理，以提供用戶最優質的服務體驗。