亞太電(3682)數位門市經營有成，與便利商店合作，簡化用戶申辦，創造出營運新模式，亞太電最新宣布，數位門市祭出限時月付388享、4G不限速吃到飽，以親民之價搶啖4G用戶。

亞太電表示，數位門市持續貼近市場需求，提供多元彈性的資費方案，即日起至3月31日推出「隨你選」4G上網吃到飽單門號方案，提供月租188、288、338和388級距，用戶可依照個人上網及語音通話需求，自由選擇最適合自己的方案。其中，4G不限速上網吃到飽只需月付388元，再送70分鐘網外/市話語音優惠，超過後每分鐘也只要2元。

亞太電自2019年起，數位門市相繼攜手萊爾富、全家便利商店，掀起電信業數位創新革命，首創最快10分鐘門號立即通的24小時電信服務，用戶於線上下單填妥資料後，前往超商即可驗證身分、購買並取得SIM卡，只要買一杯咖啡的時間就能完成門號開通，顛覆申辦門號必須前往電信門市的消費者行為，為業界數位化程度最高的電信業者。

亞太電數位門市以消費者使用便利性與需求為服務核心，目前已累積服務超過數十萬用戶，2019年透過超商驗證搭配購卡的用戶僅7%，在數位門市持續最佳化申辦流程及積極推廣下，短短2年內大幅躍升，截至2021年占比已達40%，提供便捷交易環境及資安保障有目共睹，目前已結盟超過5300家萊爾富及全家便利商店，為消費者打造便利快捷的智慧生活。

亞太電進一步觀察發現，過往申辦門號，因非電子身分驗證、宅配寄送等因素，完成門號開通最需約3到7個工作天，數位門市曾有用戶僅花7分47秒即完成門號開通，與最快3天相較，協助該用戶最少省下4300分鐘的時間成本，透過數位驗證搭配超商購卡的創新模式，大幅減少用戶等待時間。