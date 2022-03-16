電音女神「姐姐」謝金燕日前結束舊金山的商演，她目前正在防疫旅館隔離，樂於更新社群網展的謝金燕，稍早則曬出大尺度只穿運動Bra的辣照，美胸和腹肌全都露，畫面相當不科學，同時，謝金燕也宣布好消息，那就是將在8月20日重新登上高雄巨蛋開演唱會。

照片中，謝金燕以一身中空裝入鏡，單穿運動內衣和運動褲的她，白嫩美胸和6塊腹肌全都露，謝金燕結實身材相當吸睛，完全看不出她已是47歲的熟女，同時，謝金燕也宣布，原定去年10月在高雄巨蛋舉行的「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會-高雄站」因疫情延期，而演唱會將訂於8月20日重啟。

這是謝金燕相隔6年再度到高雄開唱，她也開心發文：「就用這#深V外加六塊雞套餐 來慶祝高雄巨蛋演唱會重啟吧！8/20、8/20、8/20、8/20、8/20提前五個月通知還來不及請假那我也是醉了...直接辭職吧！」文末還標記「#疫情退散 別再來亂」，而謝金燕看著自己的中空辣照，她也直呼：「我差點被自己帥死，太帥...帥的拿（那）麼認真，我真的太佩服我自己了啦」。

網友也紛紛留言：「要看起來」、「這六塊雞套餐如何加購」、「好帥喔！鼻血噴出來了」、「夭壽喔 這身材真的很不科學 我的鼻血止不住」、「姐 帥翻惹」。