男星納豆（林郁智）在1月底因頭痛就醫，就醫後發現腦出血、腦壓過高，緊急開刀治療，納豆術後住院並全面停工，外界都很關心納豆的恢復狀況，目前仍在住院休養中的納豆，今（16日）則被媒體傳出，納豆術後恐留下後遺症，擔心引發癲癇發作，所以才遲遲沒出院，對此，納豆經紀人則駁斥此事，並表示每個人狀況不同，呼籲外界不要揣測。

納豆近日被周刊報導已坐輪椅出院，不過納豆其實還在醫院休養，根據《三立新聞網》報導，納豆因腦出血開刀，就怕後遺症導致癲癇發作，最嚴重恐會隨時危險暈倒，加上納豆需要長期復健，所以才遲遲都沒有出院。

對此，納豆經紀人則向媒體駁斥此事，表示事情不是這樣，並強調每個人狀況不同，呼籲外界不要揣測，至於納豆何時能出院，經紀人說，目前不確定，院方也很謹慎「希望納豆能把握黃金期做復健」。

納豆的恢復狀況引發各界關注，陶晶瑩昨出席活動時則透露，她有和老公李李仁有在日前探望納豆，並透露納豆可以正常講話、聊天，而納豆女友依依則選在白色情人節當天，曬出與納豆近照，只見納豆剃了平頭，雖然他身形看來瘦了不少，不過納豆緊牽依依的手且笑得燦爛，另外，還有納豆和依依玩自拍，露出嘟嘴和眨眼的動圖，幸福模樣也讓人看了都放心許多。