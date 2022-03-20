具俊曄20日凌晨隔離期滿，隨即就驅車前往愛妻大S住處，開始新婚生活，韓媒更指出，具俊曄下周將和大S召開共同記者會，公開兩人決定結婚的理由，對此，大S經紀人回應了。

韓媒《日間體育》報導，具俊曄計畫將帶著大S召開共同記者會，向大眾公開兩人如何重逢、決定結婚的理由等，對此，大S經紀人否認傳聞，「非常感謝大家的關心，我們目前沒有特別要召開記者會的規劃，真心不曉得韓媒說下周要召開記者會這消息從何而來。」

另外對於大S和具俊曄的新聞，連日來都成為外界焦點，經紀人也表示「關於熙媛跟具俊曄兩人時隔二十年終於再次聚首，心情肯定百感交集，無法言喻，就跟所有相戀中的情侶、夫妻一樣，熙媛他們會好好珍惜接下來相處的時光，回歸正常的生活，該怎麼過日子就怎麼過日子，跟你我沒有兩樣～就不要佔用太多公共資源與媒體篇幅了，再次謝謝大家的關心」。

具俊曄20日解隔離出關後，還有7天的自主健康管理，他選擇直奔愛妻大S住處，一解相思之情，開始展開新婚生活，之後會陸續和大S家人、朋友見面，小姨子小S將會在帝寶豪宅招待姊夫。