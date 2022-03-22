大S（徐熙媛）日前閃電宣布再婚韓國前男友具俊曄，原先外界好奇具俊曄這回來台住的隔離飯店會不會正好是「S Hotel」？結果答案出爐真如大S所說的不可能，而是住進離大S信義區豪宅僅有2公里遠的瀚寓酒店。而網上有其他網友最近倒是真的住進了S Hotel接受10天隔離，該網友透露S Hotel仍和大汪婚變前一樣，進房時會放大S的問候，還能收到大S親筆簽名的歡迎信，讓人感嘆人事已非。

大S和汪小菲去年底共同宣布離婚，不久汪小菲傳出有新歡張穎穎，但最近汪小菲發聲明，除了連名帶姓喊「祝福徐熙媛」外，也向張穎穎致歉，似乎間接暗示兩人告吹。而汪小菲當年和大S情到濃時曾用女方藝名開了名為「S Hotel」的飯店，未來的動向也令外界好奇，陸媒報導，有名大陸網友最近到台灣住進S Hotel，大方分享心得引來熱議。

網友分享最近入住S Hotel心得。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

該網友以「在汪小菲開的酒店隔離，還能收到大S歡迎信」為題，透露因最近台灣防疫政策入境隔離時間縮短為10天，因此終於回到兩年沒回的台灣，讚S Hotel依舊簡潔時尚，相當舒服，「意外的是，房間裡還放著來自前妻（大S）親切的問候」，而該名網友8日打開電視便看到大S再婚消息被鋪天蓋地報導，笑說：「很奇妙的感覺，台灣真是個隨時隨地都能親臨八卦現場的地方」。

網友分享入住S Hotel仍會收到大S親筆歡迎信。（圖／翻攝自新浪娛樂）

該網友更補充，在飯店的隔離餐吃得很好，天天都有中、西餐可以選擇，至於大S再婚到底S Hotel會不會改名，網友不建議改成「菲行商旅」，覺得格調變低，最後說：「總之，住起來體驗還不錯，以後如果又開放自由行了，推薦大家來感受一下汪總愛的遺產」，其他網友回應：「戀戀不忘這是深愛」、「不想知道這對的情況了，無聊，離都離了，各自都有新人了，不管好不好反正都翻篇（過去）了」。