成大由校長蘇慧貞與漢翔總經理馬萬鈞代表於成功大學簽約。（漢翔公司提供）

漢翔公司28日與國立成功大學進行AMS-02新散熱器研發計畫產學合作簽約儀式，成大與漢翔分別由蘇慧貞校長及馬萬鈞總經理代表胡開宏董事長於成功大學簽約，此合作計畫為期兩年，由漢翔負責散熱器的設計、工程整合、製造、檢測、交運等項目；成大則統籌、管理計畫及協調NASA等工作，共同提升臺灣在國際太空產業的能見度及地位，也深化培養臺灣的太空專業人才。

漢翔公司指出，該公司長期參與AMS-02 UTTPS (Upgraded Tracker Thermal Pump System)外掛冷凝裝置的研發與製作，今年1月24日也獲得學界肯定，得到2022台灣物理學會「產業貢獻獎」，AMS-02 UTTPS計畫的成功，證明台灣具備太空產業所需的研發及製造技術。

新的合作項目則更具挑戰性，AMS-02探測器加裝新的主散熱板，漢翔與成大攜手，負責設計、模擬、製作到測試，更艱鉅的是，在國內開發或找尋能適應太空極端環境的關鍵零組件，讓臺灣從代工跨入自主研發。

漢翔公司表示，反物質偵測磁譜儀(Alpha-Magnetic Spectrometer AMS)計畫是由中研院丁肇中院士所領導的一項國際合作研究；其主要研究外太空的反物質(Antimatter)與暗黑物質(Dark Matter)。全球總計有16個國家參與此計畫，而台灣則有漢翔、成大、中央大學、中科院及中研院等單位加入，漢翔公司為台灣產業界唯一的成員。

漢翔公司強調，該公司自2006年起，受丁肇中院士邀請參與計畫，負責設計與製作AMS-02熱控系統組成元件(Thermal Control System，TCS)及粒子軌跡追蹤器熱控系統(Tracker TCS，TTCS)，以提供電子系統及粒子軌跡追蹤器散熱作用，此套裝置自2011年升空並安裝在國際太空站上，歷經十餘載，迄今仍於太空站正常服役，成功克服太空中溫度、濕度、壓力等條件中差異極大之環境。

AMS-02計畫被NASA認為是有史以來最困難的太空維修任務，2017年NASA特頒感謝狀予漢翔，推崇漢翔對AMS-02品質與交期的卓越貢獻與表現。