動力火車將在5月28日2度登上高雄巨蛋「都是因為愛」演唱會，12日門票正式開賣，1萬張門票迅速被清空，再度迎來完售的好消息，尤秋興與顏志琳搞笑表示：「我們也再度覺得很開心，再度謝謝大家。」

今年初台北場門票開售隨即引來盛況空前的「搶票潮」，尤秋興不諱言高雄場門票開賣之前的確有些許壓力，「不過現在終於可以放鬆心情了」。對於五月要二度攻進高雄巨蛋，動力火車打趣說：「很為南部的親友們高興，不用這麼辛苦跑來台北來看我們演出了。」並坦言在高雄開唱心情上相對比較輕鬆：「因為離家鄉屏東很近，有種人親土親的親切感。我們到時候絕對會賣力唱，非常期待大家加倍熱情的回饋。」

此外，為了宣傳高雄場演唱會的售票，動力火車在社群平台上釋出一段影片，一搭一唱請歌迷推薦在地美食。鐵粉們對兩人喜愛的食物都瞭若指掌，紛紛留言寫下各家高雄牛肉麵名店，顏志琳笑說：「選擇多到即使我到時候三餐都吃牛肉麵，應該都吃不完。」而最讓動力火車二人心心念念的，就屬知名的紅茶牛奶，「每次去高雄必喝，甚至會買很多罐帶回台北。」