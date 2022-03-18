企業17年甲級排球聯賽季後挑戰賽19日將首度在台中登場，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕祝福台中太陽神發揮實力、連戰連勝，也邀請「小太陽」球迷們一同為台中太陽神加油，台中太陽神排球隊已在挑戰賽取得首勝，周末返回台中主場力奪總冠軍賽門票。

李昱叡表示，去年盧秀燕出席台中太陽神首場主場比賽，為球隊助陣觀賽，球隊精彩拿下主場四連勝，兩周賽事共吸引逾6100名球迷到場力挺，線上直播近1萬3300人觀看，總計約2萬人觀賽。

今年台中太陽神賽季氣勢如虹，年初以7連勝並擊敗已跨季60連勝的屏東台電隊，「斷電成功」成全國排球界的焦點。

運動局指出，台中太陽神排球隊上周末出戰雲林Mizuno，以直落三展現絕佳實力取得挑戰賽首勝，這周末將返回台中主場力拚連勝直闖冠軍賽。

運動局與台中太陽神排球隊深化合作，與球團攜手提升城市認同感，建立屬地球迷，台中太陽神這週主場邀請球迷踴躍進場，感受球員團隊合作精神與精采球技。

運動局表示，台中市以打造酷運動、酷城市為目標，積極培養在地菁英球隊，期許台中太陽神將勝利留在台中主場，歡迎市民朋友一起購票進場為選手加油吶喊，或可觀看賽事直播。