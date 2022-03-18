網紅T妹（Tiffany Chen）除了不吝嗇展露火辣身材，個性直率的她向來有話直說，近來曬出一張對話截圖，只見對方邀請參加某公益拍攝活動，卻被她砲轟給的是「乞丐價碼」，更怒斥對方搞不清楚狀況，立刻引發網友議論。

T妹曬出被邀約參加NFT公益拍攝活動，對方以一張1000元價格邀請拍攝不露點照片，讓她怒嗆：「乞丐價碼，你是來羞辱我的嗎」，接著質問對方為何不敢強調營利多少？更直指高達80%私利，顯然就不是「全公益」活動，只是假借公益之名，用低廉價錢要人拍攝大尺度照片，無疑就是在羞辱人，要求對方別拿公益詞彙來感情勒索，羞辱真正公益的定義，更強調若是全公益就算沒有給車馬費，絕對會敬佩且考慮。

對於T妹嗆辣回應，讓AV導演圤智雨頗為不滿，他表示站在客觀立場看待此事，友人Jacky邀請文確實不夠完善，但T妹回應更不得體，畢竟沒有人會刻意羞辱人，而且也不是每個人都知道妳的價碼在哪，接著反酸T妹：「請問一下，要搞清楚什麼狀況才可以私訊妳？是要搞清楚妳是T妹阿姨不是秦偉才可以私訊妳嗎？還是要先搞清楚妳小孩的爹是誰才可以私訊妳」。

對於AV導演圤智雨反擊，T妹強調自己是人生父母養，外貌是上帝賜的，卻被人身攻擊取笑外貌像秦偉，從中就可知道對方談話水準極為不可取，也藉此看出這個人的人品，接著狂酸：「是否最近銷售不佳，需要靠T妹再次炒話題？哈哈 真是可悲，沒錯，你們那低廉的價碼，確實羞辱人」。