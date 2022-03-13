謝震廷演唱會門票14日中午開賣。（寬宏藝術提供）

謝震廷將於4月23日在華山Legacy舉辦「與」LIVE演唱會，門票明（14日）開賣恰逢314白色情人節，謝震廷透過經紀人表示近期正如火如荼、全神灌注在籌備新單曲及LIVE演唱會當中，全新的音樂作品與演唱會就是送給歌迷最好的白色情人節禮物。相當重視與粉絲交流及承諾的他，不僅會將多首經典歌曲全新編曲，也會參考歌迷在社群中留言敲碗的曲目，將其設計在演唱會表演曲目當中，讓粉絲們直呼「等了2年！終於可以大飽耳福了！」

演唱會取名「與」，含有「我們」及「贈與」之意，象徵準備與粉絲共享一場「我們」的演唱會，謝震廷也透露將在這場演唱會上首唱新歌「與」，目前在節目的編排上可說是花了很時間與巧思和團隊們一起討論，期待加入不同以往、多元的曲風及影像元素，讓來到這場「限定版演唱會」的粉絲們都能感受到值回票價。

這2年因為疫情關係，許久未與歌迷朋友們見面的謝震廷，沉澱與累積許多的心緒與靈感都將透過音符，幻化成貼近人心的歌曲，他承諾將把2年來歌迷所向他許的願，一次在這場演唱會現場兌現，演唱會後無論是一起合影、簽名留念都歡迎，更笑說若簽名簽到隔天也沒有關係。前年演唱會許多粉絲特別揹著吉他來給謝震廷簽名，想必今年應該也會有不少正在創作路上努力的粉絲，用行動前來支持他。「與」演唱會門票14日中午12點在寬宏售票系統、 萊爾富及OK便利商店開賣。