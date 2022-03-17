老蕭月底將舉辦粉絲見面會。（華納音樂提供）

蕭敬騰（老蕭）30日迎接35歲生日，一向寵粉的他驚喜宣布27日在後台咖啡舉辦「蕭敬騰最最愛生日見面會」，消息甫釋出即讓粉絲興奮表示相當期待，每年生日都會自發做公益的他，除了自己常年主動關懷弱勢團體，更將在生日會上舉辦為期三日的義賣活動。

許久未與粉絲們實體面對面的老蕭，今年逢生日月仍不忘回饋一路相伴的粉絲，宣布下週日27日將提前和大家一起度過。他表示：「去年大部分的時間都不在台北，最想念的除了好久不見的爸爸、媽媽及家人們，還有家裡的一群貓貓狗狗們，跟在這裡好久不見的粉絲們！」透露在生日會將獻上現場僅有的感動！而這次的場地也有別去年的生日會，選在容納人數較少但充滿溫馨的場地，因防疫也僅開放超激限量觀眾入場，希望能和粉絲有更多的互動。

提到生日月最想做的事，老蕭透露「慶祝」其實並不是最重要的，表示希望能透過這個日子，做更多有意義的事來回饋大眾；除了自己常年主動關懷弱勢團體，更藉此拋磚引玉，讓每個人身邊都能充滿善意，希望越來越多人響應一起做好事。今年他除了在生日會上與大家同歡，更將於生日會前夕起，一連三天（26至28日）舉辦義賣活動！義賣會上將釋出許多老蕭的私物，包括服裝、飾品等，老蕭笑說：「歡迎大家來挖寶！」義賣所得則將全數捐獻公益單位，邀請大眾一起把這份愛傳遞出去。

「蕭敬騰最最愛生日見面會」27日於後台咖啡限定舉行，屆時粉絲憑專輯入場，數量有限。21日將於華納音樂社群發布活動報名表單，詳情請鎖定「喜鵲娛樂」及「華納音樂」官方臉書或IG社群。