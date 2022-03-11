陳珊妮即將在5 月 20 日發行最新專輯《調教》，並於 5 月 21 日於台北流行音樂中心舉辦「調教X教條」演唱會。日前她在社群上宣布了演唱會的名稱時，就激發不少樂迷心裏的 M 屬性，包括炎亞綸、魚丁糸家凱、樂團理想混蛋、血肉果汁機等都來留言，紛紛舉手表示想要被調教。

陳珊妮11日也公布了「調教X教條」演唱會的主視覺，她手持權杖、教鞭，一身皮衣黑帽的全新「暗黑系鐵血調教師」造型震撼登場，距離上回舉辦規模超過三千人的演唱會已是 2008 年，如今相隔十四年再度舉辦大型演唱會，她預告這次的演唱會「資訊量很大」，需要歌迷帶著腦袋進場。

陳珊妮去年在金曲獎典禮上，關於「製作人工作」的600字引言，廣獲好評紛紛在網路上轉發分享。驚人的是她當晚完全沒有看稿，在個人演唱會上，也完全不需要放提詞機。她笑說每次去參加演唱會，看到歌手有巨大的提詞機就會覺得很尷尬，被問到背稿、背歌詞的秘訣，她分享道：「我覺得（背稿背歌詞）沒有甚麼小技巧，就是要花時間去準備。。我自己的歌，因為思考潤飾歌詞很多遍了，所以也不難記。在演出前，我的桌面會有一個『練歌的資料夾』，每天有空檔就打開來從頭順一遍，所以我連曲序都能背起來。」