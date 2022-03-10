謝震廷過去罹患憂鬱症，導致自我曾陷入低潮，如今順利走出困境，心情、狀態也調適好，今年一開春宣布喜訊，將在4月23日於華山Legacy舉辦 「與」個人LIVE演唱會，謝震廷表示這場演唱會是限定版，因此這次有特別準備了一些隱藏歌曲，是以前從未唱過的歌曲，全都會重新編曲，帶給大家更不一樣的隱藏版彩蛋、全新的體驗與感受。

他現在卯足全力準備演出，每天除了持續創作新作品之外，也透露自己花六小時練唱、練吉他，讓自己訓練肺活量與手指彈奏的靈活度，隨時保持在最好的狀態好兌現與歌迷的承諾，帶給到場支持的所有歌迷朋友一場值回票價的演唱會。

謝震廷在2007年參加《超級星光大道》選秀節目出道至今已經16年，發行過2張個人創作專輯，累積不少從校園、音樂祭等音樂活動一路支持的粉絲，寵粉的謝震廷上回「讚聲」演唱會後，特地留下來幫歌迷朋友們簽名專輯與吉他，今年他也承諾歌迷朋友們會後一樣會安排有簽名環節，讓大家可以透過這個簽名時間分享演唱會聽後感，彼此交流陪伴，讓我們沉浸在他的音樂中，謝震2022「與」個人LIVE演唱會於3月14日白色情人節當天中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。