動力火車初次到那那節目，帶來一連串經典好歌。「小鋼砲娛樂」提供

動力火車尤秋興以及顏志琳首次來到那那大師招牌節目「那那大歌廳」，帶來多首膾炙人口金曲外，剛舉辦完「都是因為愛」台北小巨蛋演唱會的他們，也正式宣布將在5／28南下高雄巨蛋開唱，門票將在本周六(3／12)中午12點開賣。為迎接兩位金曲唱將初次拜訪，那那大師腳踩18公分高跟鞋，化身「湯瑪士小火車車掌小姐」性感登場，動力火車笑說「不知道眼睛要看哪裡」。

初次見到那那大師的兩人，被他「湯瑪士小火車車掌小姐」特殊裝扮逗樂到大笑，隨即開場合唱陳慧琳招牌舞曲〈不如跳舞〉，尤秋興還因為那那的舞蹈動作笑場而唱錯歌詞，一度NG暫停錄影，笑說：「實在是太漂亮了，所以分心唱錯了啦！」對於台北小巨蛋的秒殺好成績，兩人當初感到相當驚訝，原本公司希望加場，但顏志琳突然緩緩冒出一句：「加場會變得～很長喔！」說完趕緊解釋因為每場都是用生命在演唱，連唱兩場對聲音會有太大負荷，所以決定把加場留到高雄，希望能再次創造秒殺成績。

動力火車也回想出道第一張專輯就獲得迴響締造百萬銷售，甚至還把歌神張學友擠下排行榜冠軍，至今都還是覺得不可思議。兩人謙虛表示：「我們沒有馬上把張學友擠到第二名，只有慢慢趕上他。」結果下一秒又笑說：「其實是很快應該是『秒立刻』啦！」隨後尤秋興又補充：「我們第二張贏劉德華」，幽默對答連那那都止不住大笑。

動力火車從90年代一路紅到現在，然而其實他們在拿到金曲獎之後，也曾有一段低潮時期，尤秋興提到：「得獎後演出邀約反而變少，所以我們開始去唱很多人家不想去唱的地方，希望可以重新再來。」兩人還分享出道之前的辛苦故事，無論是每個月只剩300元能花，或是只花20元到超商買包子飲料充飢，雖然一切過得很辛苦，那時侯為了追逐夢想還是熬過來了。