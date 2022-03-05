五堅情今在新北市舉辦簽唱會。（粘耿豪攝）

黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、賴晏駒（小賴）及婁峻碩組成的「五堅情」，上月在高雄巨蛋舉辦萬人演唱會座無虛席，成功落幕後開心宣布8月6日再戰台北小巨蛋，且他們首次推出的《W0LF（S）》同名專輯銷售破萬張，趁勢舉辦北中南三場巡迴簽唱會感謝粉絲支持，今（5日）第三場在新北板橋大遠百廣場舉辦，數千人潮擠爆活動場地，連續3場簽唱會都造成盛況，問團員簽名會不會簽到手痠？五堅情直呼「手痠是幸福」，甜謝歌迷辛苦排隊。

五堅情坦言3場活動人潮多到誇張有被嚇到，除了感動，也覺得不可思議像做夢般。歌迷如此力挺，是否讓他們對於明天即將開賣的小巨蛋演唱會門票更有信心完售？邱鋒澤坦言確實有增強信心，但首度攻蛋難免還是會緊張；至於之前提到台北演唱會脫衣秀身材？婁峻碩自爆為了準備演唱會努力健身，沒想到練到腰受傷：「幸好離8月演唱會還有點時間，昨天才剛去看醫生。」自嘲「腰部使用過度」，而女友焦凡凡也有幫他呼呼。五堅情將於8月6日在台北小巨蛋舉辦演唱會，門票明中午在拓元售票系統開賣。