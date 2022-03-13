傻子與白痴高雄演唱會邀王淨浪漫牽手演繹〈第一支舞〉。（相信音樂提供）

傻子與白痴「Year of Fate」演唱會昨在高雄開唱。（相信音樂提供）

傻子與白痴12日在高雄舉辦「Year of Fate」演唱會，邀請王淨擔任嘉賓，主唱蔡維澤與她牽手浪漫演繹〈第一支舞〉，隨後更爆料：「我剛跟妳對唱時，我每跟妳接觸一次，鼓手徐維均就會瞪我一次。」除了圓夢請到女神，身為《華燈初上》劇迷的徐維均，忍不住問道：「凶手是誰？」

傻子與白痴看過王淨演的電影，也知道她很會唱歌，一直很欣賞她，這次能邀請她合作覺得很榮幸，很開心王淨第一次在演唱會開金口就獻給他們，甚至在台上扮起電影《月老》角色，笑稱要幫歌迷簽紅線，接著蔡維澤使出撩妹情話：「遇見你是我的小幸運」，加碼合唱〈小幸運〉，這首歌王淨曾在2015年在計程車上翻唱，影片瞬間爆紅，她一開口獻聲，立刻讓現場情緒沸騰到最高點。

而王淨也表示之前聽過傻子與白痴的歌，友人日前看過他們演唱會後，大力推薦他們的表演，很開心能接到邀約，首次擔任嘉賓的她其實壓力爆表，還特別請唱歌老師教唱，如此用心的演出，也獲得滿堂彩。

傻子與白痴北中南三場演唱會順利畫下句點，他們感謝歌迷每場都給他們不同驚喜，有歌迷穿著婚紗，或是春節期間拿著春聯，昨則是有歌迷戴著魯夫帽吸引他們的注意，在巡迴的尾聲的最後一首歌中，他們公布今年4月1日的「傻白日」要和歌迷線上相見，今年將與LINE MUSIC合作擴大舉辦線上演唱會「LINE MUSIC現場 傻子與白痴 Happy Fool’s Day傻白日」。演唱會開賣：3／12(六）22：00。