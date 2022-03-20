生祥樂隊19日在台北國際會議中心舉辦演唱會。（山下民謠、KKLIVE提供）

生祥樂隊19日在台北國際會議中心舉辦演唱會。（山下民謠、KKLIVE提供）

生祥樂隊19日在台北國際會議中心舉辦「臨暗拾伍＋貳周年紀念演唱會」，2個多小時的演出帶來19首經典曲目，包含〈臨暗〉、〈面帕粄〉等熱門歌曲，並邀請嘉賓「大象體操」首唱合作新歌〈發夢到你〉，尾聲，鍾永豐登上演唱會視覺象徵的小貨車與生祥樂隊演唱〈菊花夜行軍〉，率領全場觀眾一起晚點名答數，動人氣氛持續到演唱會謝幕，全場掌聲長達5分鐘。

《臨暗》專輯側寫都市勞動者的故事，描繪都市底層的韌性、生活的無奈。演唱會中唱到〈沒頭沒路〉時，林生祥笑著鼓勵女兒：「將來如果失業了，覺得被社會拋棄，就找這首歌來聽一聽，大哭一場，收拾完情緒後繼續往前走。」而提到夥伴鍾永豐，林生祥笑談當初鍾永豐說要來寫情歌，殊不知寫出好多情慾歌曲，原來是許多的客家文學或是客家山歌，創作背景都是在言談情慾，卻不是大眾想像的露骨，反倒能莞爾一笑，林生祥：「你看不到太多粗俗的字，但卻可以感受到情感的美好！」

演唱會嘉賓人選，生祥樂隊特地邀約新生代數字樂團-大象體操，並首次公開演唱收錄於大象體操新專輯《夢境》裡的合作新歌〈發夢的人〉，大象體操貝斯手凱婷：「夢境有非常多的主題，託夢是台灣許多人都有的經驗，這首新歌述說生祥老師夢到過世的父親，在夢中與他相見，沒有過多得對話，就這樣平靜的夢中相會。」