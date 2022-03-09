電線桿電線不明原因起火。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄前鎮區管仲路上一根電線桿下方電線突然冒出火花，員警見狀緊急立即向隔壁修車廠借用滅火器，迅速撲滅火苗，台電公司高雄區表示，該桿線非台電所有，也沒有影響用電戶，起火原因待進一步釐清。

高雄市前鎮區管仲路18巷口，一根電線桿下方外掛電線9日15時40分許起火燃燒，復興所警員見狀，立即向隔壁修車廠借用滅火器，迅速撲滅火苗，所幸未釀成更大火勢，但一成片焦黑。

消防隊隨後到場協助灑水降溫撲滅。台電公司高雄區表示，該桿線非台電所有，也沒有影響用電戶，起火原因待消防隊查明。