高雄前鎮區管仲路上一根電線桿下方電線突然冒出火花，員警見狀緊急立即向隔壁修車廠借用滅火器，迅速撲滅火苗，台電公司高雄區表示，該桿線非台電所有，也沒有影響用電戶，起火原因待進一步釐清。
高雄市前鎮區管仲路18巷口，一根電線桿下方外掛電線9日15時40分許起火燃燒，復興所警員見狀，立即向隔壁修車廠借用滅火器，迅速撲滅火苗，所幸未釀成更大火勢，但一成片焦黑。
消防隊隨後到場協助灑水降溫撲滅。台電公司高雄區表示，該桿線非台電所有，也沒有影響用電戶，起火原因待消防隊查明。
高雄前鎮區管仲路上一根電線桿下方電線突然冒出火花，員警見狀緊急立即向隔壁修車廠借用滅火器，迅速撲滅火苗，台電公司高雄區表示，該桿線非台電所有，也沒有影響用電戶，起火原因待進一步釐清。
高雄市前鎮區管仲路18巷口，一根電線桿下方外掛電線9日15時40分許起火燃燒，復興所警員見狀，立即向隔壁修車廠借用滅火器，迅速撲滅火苗，所幸未釀成更大火勢，但一成片焦黑。
消防隊隨後到場協助灑水降溫撲滅。台電公司高雄區表示，該桿線非台電所有，也沒有影響用電戶，起火原因待消防隊查明。
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