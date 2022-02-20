雲林沿海強風吹斷電線，台電全天候搶修避免斷電影響漁民防寒害。（張朝欣攝）

低溫來襲，雲林縣沿地區漁民展開防寒害工作，以馬達抽取水溫較高的地下水注入魚塭，20日麥寮、台西、口湖等鄉鎮風勢強勁，不少電線被吹斷，影響防寒害工作，台電公司出動工程車全力搶修，陸續完成修復工作，並增派人手24小時待命，確保供電無虞。

雲林沿海地區20日不僅溼冷，且出現強烈東北季風，一些電線接頭因強風不斷吹拂造成搖晃而脫落，民眾紛紛打電話通報，漁民們更是急得跳腳，因為入夜後氣溫會更低，一旦無法正常供電，馬達便無法抽水注入魚塭，可能造成虱目魚大量凍斃。

台電公司雲林區營業處處長顏錦義表示，電線斷落主要是發生在麥寮、台西、口湖等沿海鄉鎮，公司一接獲通報，馬上動員30餘名經常性工程人員前往各鄉鎮搶修，另增派20餘名機動性人員協助，不到1小時就修復完畢，恢復正常供電。

顏錦義說，由於許多漁民擔心入夜後氣溫驟降，抽水馬達須長時間啟動抽水，可能出現電力超載、電線再斷落情況而斷電，因此台電工程人員將24小時全天候待命，以魚塭電源搶修為第1優先，只要一接獲斷電通報，馬上派員馳援。

漁民指出，氣溫若低於10度，虱目魚等不耐寒魚種很容易凍斃，大家只能抽取水溫較高的地下水注入魚塭，魚隻會自己游到注水口處取暖，可以減少凍斃機率，若供電不穩定，不僅無法抽取地下水，馬達也很容易損壞，屆時將損失慘重。

也有不少漁民自備發電機，但發電機主要作為應急輔助工具，漁民們入夜後只能頂著低溫守在魚塭旁，隨時因應各種突發狀況，希望將損失減至最少。