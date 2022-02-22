停放路旁的遊覽車遭傾倒的電桿重壓，幸好車上無人，未造成人員受傷。（台電提供／王文吉台中傳真）

停放路旁的遊覽車遭傾倒的電桿重壓，幸好車上無人，未造成人員受傷。（台電提供／王文吉台中傳真）

邊坡土石崩塌，造成台電「中興幹＃364」電桿滑落，拉扯「中興幹＃365」電桿斷裂。（台電提供／王文吉台中傳真）

台電出動16名人力及升空車等，挺進梨山搶修傾倒的2座電桿。（台電提供／王文吉台中傳真）

台電出動16名人力及升空車等，挺進梨山搶修傾倒的2座電桿。（台電提供／王文吉台中傳真）

連日大雨造成梨山多處土石崩落，台7甲線57公里22日上午因邊坡崩塌，造成電桿滑落，拉扯另座電桿壓到停放路旁的遊覽車，幸好車上無人，未造成人員受傷；台電人員接獲事故通報後，立即加派搶修工程人員上山搶修，今日傍晚5時許完成現場的搶修復舊作業。

梨山地區因連日大雨襲擊，台7甲線57公里下邊坡22日上午發生土石滑落，造成台電公司「中興幹＃364」電桿滑落，拉扯「中興幹＃365」電桿斷裂，壓到停放路邊的遊覽車。

台電台中區處接獲通報，立即出動16人力、升空車3輛、挖土機1台及吊車3輛，上山進行搶修工作；到場指揮搶修作業的台電梨山服務所所長賴吉宏表示，現場有2座電桿折斷，高、低壓線路損壞超過100公尺，且搶修現場持續低溫且大雨不斷，使得搶修工作更加困難且危險。

賴吉宏說，電桿壓到遊覽車事故幸未造成人員受傷，也沒有影響民眾的供電及道路交通；不過，因為山坡邊坡滑動嚴重，台電電桿也有部分流失的狀況，所以台電已加快進行搶修作業，在傍晚5點半天黑之前完成電桿槍修。