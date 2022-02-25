25日一早大批部落登山協作齊聚丹大聯外道管制站，舉白旗抗議要求林管處開放通行，雙方僵持不下，警方也到場協助勸離。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

但當地部落登山協作不滿，嗆聲林管處非法管制，大喊不要歧視原住民，由於遲遲得不到回應，在現場高喊主任下台，最後還硬闖騎著載滿物資的機車強行上山。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

南投林管處表示，對於部落登山協作業者陳抗要求開放車輛進入，還繞過管制站強行硬闖行為深感遺憾。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

南投丹大聯外道開放機車通行不到一個月時間，摔車墜谷意外頻傳，甚至有民眾墜谷身亡，本月18日林管處考量因台電尚未搶修完成，宣布非公務車輛暫緩通行，25日有30多位當地協作業者不忍到管制站抗議，要求開放通行，甚至繞過管制站硬闖上山，對此林管處表示深感遺憾，會持續溝通，也會蒐證移請警方查處。

25日一早大批部落登山協作齊聚丹大聯外道管制站，舉白旗抗議要求林管處開放通行，雙方僵持不下，警方也到場協助勸離，但當地部落登山協作不滿，嗆聲林管處非法管制，大喊不要歧視原住民，由於遲遲得不到回應，在現場高喊主任下台，最後還硬闖騎著載滿物資的機車強行上山。

協作業者不滿表示，開放與否都掌握在林務局手上，但當地民眾卻無法自由進出，部落許多居民都靠協作來維持生計，但現在這樣嚴重影響他們生計，沒有一個完整安全道路可用，就管制禁止原住民進出，根本沒有在尊重。

南投林管處表示，對於部落登山協作業者陳抗要求開放車輛進入，還繞過管制站強行硬闖行為深感遺憾，由於台電公司整修單大聯外道路工程尚未完成，近期連日降雨又有多處新崩塌情形，考量施工區域安全，因此維持管制非公務車輛進出，呼籲民眾勿拿自身生命開玩笑。

林管處說，對於擅闖管制區且不聽勸阻組者行為深感遺憾，呼籲所有協作業者不要有不理性舉動，對於擅闖者已經完成蒐證並移請警方依違反社維法查處，也會持續與部落各方對話溝通，希望大家都夠來理性討論，至於何時能恢復開放二崙車輛，將視道路整修情形來評估開放期程。