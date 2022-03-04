新北中信特攻4日在自家主場新莊體育館跟台啤英熊進行第2名保衛戰，雙方打到延長賽才分勝負，靠著厄力延長賽獨拿11分，全場猛轟48分的凶猛火力演出，特攻最後以135比127延長擊退台啤，順利穩住聯盟第2位置，且跟聯盟龍頭海神之間勝差只剩1場。

少了周伯勳(右膝側韌帶撕裂)的台啤，改用王皓吉先發上陣，一舉打出8比2開局，不過特攻隨即靠著阿巴西、厄力兩人火力追上，場上形成互有領先局面，台啤靠著蔣淯安首節結束同時的壓哨中距離，取得31比28領先，小安單節10分。

台啤雖在次節利用三分火力，嘗試拉開領先差距，不過已連3場比賽被驅逐出場的特攻洋將厄力，今天徹底掌控情緒，更在上半場就摘23分，特攻甚至靠著馬龍快攻扣籃超前，上半場結束，特攻反以64比58領先，厄文半場就罰球11次。

特攻下半場開始就打出8比0，擴大領先到14分，幸好台啤也靠三分火力追上，馬龍與特攻板凳席(厄力丟毛巾)更各被追1次技術犯規，甚至打成75平，台啤接著更靠士東、李啟瑋、蓋樂威等人火力超前，打前前3節，台啤90比85領先。

蓋樂威末節開始連進兩顆三分球，幫助台啤擴大領先到9分，但特攻仍緊咬不放，更靠阿巴西最後45.1秒三分命中，反以116比115超前，接著厄力兩罰俱中，特攻領先3分，不過李啟瑋最後10.5秒投進追平三分，比賽進入延長。

厄力延長賽三分球徹底發威，幫助特攻取得130比124領先，但在最後1分42秒，馬龍拉籃框被吹第2次技術犯規被趕出場，厄力仍在最後1分16秒快攻灌籃，擴大特攻領先到7分，台啤板凳席又在最後58.7秒被吹技術犯規，也讓特攻提前確保勝局。