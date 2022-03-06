台灣啤酒英熊職業籃球隊6日迎來連3天出戰的最後一場比賽，於主場對戰桃園雲豹隊，最終比數以115比113險勝。台啤英熊上半場止不住桃園雲豹洋將火燙手感，中場以49比68比數落後19分，下半場靠著蔣淯安、李啓瑋、洋將蓋樂威接連關鍵進球，力挽狂瀾拿下驚險勝利。

即使3連戰、平均上場近40分鐘，今天仍有25分、13助攻與7籃板超亮眼數據的台啤英熊隊長蔣淯安賽後也分享：「下半場我們改變策略，針對桃園雲豹手感非常好的洋將威廉斯、戴維斯等人加強針對性防守，對我們追分獲得相當大的效果。」

而台啤英熊明星前鋒李啓瑋第4節連續投進兩顆關鍵三分球成為拿下勝利的關鍵，對於三分球13投8中創下聯盟本土球員單場投進最多三分球的紀錄，並拿下25分、7籃板好成績，賽後李啓瑋分享：「中場時間大比數落後，進入休息室後總經理哈孝遠特別集合全體球員提振士氣、鼓勵我們。也很感謝球迷們一直為我們吶喊加油，讓我們更有信心能拿下勝利。」

賽後總教練楊志豪也特別稱讚蔣淯安、李啓瑋亮眼表現，特別提到：「啓瑋三分投射命中率、小安的節奏掌控能力都是我們下半場勝利的關鍵，他們充分展現了球星的價值。」