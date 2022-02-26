台啤英熊26日續在台北市大天母校區體育館舉辦主場賽事，對手是高雄全家海神，雙方打到延長加賽才分勝負，台啤靠著蓋洛威在延長賽獨拿11分，以及蔣淯安全場轟下33分，最後以131比125延長擊退海神，搶下2連勝，10勝6敗戰績跟中信特攻並列第2。

一開賽兩隊都用三分球對轟，海神有于煥亞、胡瓏貿，台啤則有蓋樂威、士東與蔣淯安，原本海神有機會帶著6分領先進入次節，蔣淯安卻在首節快結束時投進三分球，也讓海神總教練喬伊斯氣到跳腳，打完首節，海神27比24領先台啤。

不過海神亞外布銳克曼次節一開始就徹底主宰局面，接連投進4球，其中包含兩顆三分球，獨拿10分，幫助海神取得45比36領先，不過台啤也在蓋樂威、蔣淯安、朱億宗等人火力掩護下追近，甚至上半場結束，台啤追成58比58平手。

海神下半場開始就打出10比0，把比數變成68比58，可是蔣淯安再次帶領台啤追上，一度追近到只差兩分，胡瓏貿卻在防守時跟對方糾纏在一起，被裁判認定技術犯規，前3節打完，海神取得86比82領先，看來勝負要到末節才見分曉。

打到末節最後2分37秒，雙方打成105平，于煥亞雖先投進打板三分球，蔣淯安馬上在進攻時間快結束時，投進超大號三分球追平，布銳克曼切入放進兩分，朱億宗卻在最後39.7秒投進超前三分球，不過于煥亞最後24.7秒又進三分球。

李啟瑋在末節還剩10.7秒投進追平中距離，比賽進入延長；台啤在延長賽隨即靠著蓋洛威與蔣淯安火力掩護取得領先，李啟瑋最後47.7秒的兩罰俱中，更擴大領先到7分，場上局面大勢已去，台啤順利留住主場勝利。