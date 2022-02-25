面對網路自媒體未經查證，直接發文影射雲豹能源董事長賴勁麟因為涉及內線交易案件，造成球隊形象重創，桃園雲豹25日凌晨緊急發布4點聲明澄清，更強調將會研擬透過司法途徑處理，希望可以捍衛球隊名譽，以下是桃園雲豹的公告內文：

『針對網路自媒體昨(24)日所刊登之「桃園雲豹出事了！球隊冠名董事長傳內線交易 已遭檢調約談 恐再重創球團形象」一文，本球團嚴正聲明如下：

1.桃園雲豹職業籃球隊由雲豹能源與其它股東合資所成立。桃園雲豹職業籃球隊與雲豹能源為各自獨立運作，且雲豹能源董事長賴勁麟先生從未涉入球隊經營。

2.賴勁麟先生所涉及之案件，發生於民國104年至105年間，與雲豹能源、桃園雲豹職籃隊完全無關。

3.該則報導之標題、內文，在未經向本球團、雲豹能源求證情況下，文字直接撰寫「桃園雲豹出事了」，且賴勁麟先生所涉案件正在司法程序處理中，卻又直接載明「將重創雲豹形象」。

4. 該自媒體不實報導，已嚴重傷害本球團之名聲，本球團正研擬透過司法途徑處理，以捍衛球隊之名譽。』