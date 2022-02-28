桃園雲豹職業籃球隊28日與台南台鋼獵鷹交手，靠著洋將吉倫(John Gillon)攻下全場最高34分的幫助下，以118比99獲勝終止9連敗，拿下睽違72天的勝利，雲豹總教練王志群說：「終止連敗對團隊來說是件好事，未來還有很多場比賽，這階段一樣還是以闖進季後賽為目標。」

雲豹此戰第1節就展開強大攻勢，吉倫、本土小將盧捷閔分別攻下13分與9分，單節攻下40分拉開比數，雖然第2、3節遭遇亂流，一度被對手追上甚至超前，但第4節團隊火力再度發威拿下37分，終場就以19分之差擊敗獵鷹。

王志群表示，今天贏球關鍵除球隊在身材上佔有優勢外，後衛掌控節奏也非常理想他，他說：「一開賽團隊表現得很好，2、3節遇到亂流，這是之後要改進的地方，從這場比賽來看，我們球隊籃板球確實可以贏過對手不少，只是轉換快攻的分數沒有打高，至少目前看得出來團隊氣氛已漸入佳境。」

盧捷閔此役繳出20分、4籃板、3抄截成績，連4場成為本土最高得分球員，他說：「群哥有交代我要保持攻擊性，尤其峰哥來可以分擔防守重任，我就能用更多的力量去進攻，從峰哥昨天第1場展現出來的拼戰精神，都給我們很大的鼓勵，而且峰哥平常練球就很常教我們怎麼跟外援配合，他帶給我們很強大的無形力量，今天有激勵到我，讓我很想要表現。」

張智峰出賽32分鐘，連2戰上場超過30分鐘，攻下7分、7籃板與3助攻，再度展現老將價值，對自己的表現峰哥不多談，僅笑說：「捷閔打得很好！」

除吉倫表現優異外，威廉斯(Troy Williams)23分、14籃板、戴維斯(Deyonta Davis)15分、20籃板，兩人皆有「雙十」演出，王志群說：「戴維斯的表現不止這樣，他應該能在禁區展現更大的企圖心及主宰性，雖然他之前受傷沒出賽一陣子，不過他恢復的越來越好，相信他能再拿更多分數。」

此役從板凳出發的杜譽城，在第2節不慎落地時膝蓋受傷，僅上場2分18秒就被抬出球場，目前醫院初步治療為扭傷，回去後會進一步做核磁共振檢查。