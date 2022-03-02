台灣現役最老球員張智峰復出首秀受到高度關注。(台灣運彩xT1聯盟提供)

228連假期間，台灣運彩xT1聯盟上周一連四天送上6場精彩賽事，場場都是激戰，新北中信特攻「黑豹」阿巴西連破聯盟兩大飆分紀錄，歸化中華隊本土有譜；台灣啤酒英熊一哥蔣淯安強勢回歸兩戰封神，打出聯盟指標球星身手，兩人都以炸裂表現名列上周六大驚奇前2名。

中華隊需要你、黑豹連破聯盟兩大飆分紀錄：新北中信特攻「黑豹」阿巴西在職籃新人年就打出接班聯盟一哥氣勢，上周日對戰臺南台鋼獵鷹，阿巴西一夫當關，火力全開，首節即飆出20分，先是追平聯盟紀錄，上半場海灌38分、全場豪取52分，更一舉刷新聯盟半場及全場得分紀錄，讓人見識到阿巴西高不可測的天花板。即使早已歸化為台灣人，但阿巴西在國家隊中仍須佔歸化名額，讓他此次無法為國出征，先前他已許願希望有朝一日能真正以特殊歸化成為中華隊本土球員，面對中華隊急待新血助拳，聯盟賽務長賈凡表示：「聯盟對於阿巴西能夠成為中華隊本土絕對樂觀其成，也已經著手和所屬的中信球團一起全力促成這件事，籃協也開始準備向國際籃總提出申請，希望能有好結果。」

生女後超旺、蔣淯安強勢回歸兩戰封神：頂著SBL雙料MVP的光環轉戰職籃，面對超高強度的賽事，台灣啤酒英熊明星控衛蔣淯安不退反進，身手大幅進化，先前因愛女「珍珠」出生，蔣淯安告假陪產，讓英熊頓失重心，連吞兩敗，但上周回歸，打出新手奶爸的霸氣，強勢接管比賽，首戰對上新北中信特攻，狂飆個人生涯新高43分，還展現驚人的滯空能力，秀了一手精彩的空中拉桿投籃，隔役對上高雄全家海神，蔣淯安在第4節終了前1分42秒進攻時間到點前飆進1記超高難度的大號三分球，幫助英熊死裡逃生，並順利在延長賽擊退海神，不僅助英熊單周取得二連勝，蔣淯安更在上周兩戰直接封神。

40歲還是活龍、張智峰復出助雲豹止敗：暌違球場2年再復出，桃園雲豹40歲悍將張智峰上周迎來T1聯盟首秀，上週日作客臺中葳格太陽，賽前就吸引不少球迷敲碗爭看，PTT的賽事討論更早早達到「紅爆!」等級，面對球迷的引頸企盼，張智峰也沒辜負大家期待，首戰就奮戰31分鐘拿下10分，還以招牌的防守將太陽亞外射手何喬登（Jordan Heading）的火力壓低到僅12分，雖然雲豹最終仍以6分惜敗，但張智峰的表現仍獲一致好評，隔日作客臺南台鋼獵鷹，張智峰再拼32分鐘，攻得7分、7籃板、3助攻，終於幫助桃園雲豹拿下暌違2個月的勝利，終止聯盟最長九連敗，而張智峰也成功證明自己雖已40歲卻仍是一尾活龍。

海神克服太陽心魔、末節落後16分大逆轉：聯盟王者高雄全家海神上周接連作客台灣啤酒英熊及臺中葳格太陽，兩戰都經歷延長大戰，雖然首戰英熊，讓勝利溜走，苦戰吞敗，但本周一作客臺中葳格太陽，海神成功克服太陽心魔，即使第4節最多落後到16分，海神群將卻沒放棄，展開絕地大反撲，瘋狂拉尾盤打出29比13攻勢，硬是逼平比分，並在延長賽乘勝追擊，開賽打出一波10比0攻勢，奠定勝基，成功演出大逆轉，本季對戰太陽終於取得三勝二敗優勢，海神當家射手于煥亞成了球隊逆轉大功臣，全場飆進5記三分球，獨拿26分，包括第4節終了前2分57秒的首度追平三分球，幫助海神一舉打出逆轉氣勢。

獵鷹主場超鬧、飛人劉駿霆一灌成名：臺南台鋼獵鷹主場行銷無極限，上週主場請來超Kuso的嘻哈歌手Basso助威，只見Basso一下變裝成法師，狂敲木魚念咒干擾對手罰球，一下身穿日本傳統浴衣，腳踩拖鞋，上場舉著獵鷹大旗，炒熱氣氛，讓整個獵鷹主場超鬧，球迷情緒都嗨到最高點，不少球迷紛紛表示一定要到獵鷹主場朝聖。雖然獵鷹因為「新台灣人」阿提諾（William Artino）代表中華隊出征缺陣，戰力大受影響，苦吞九連敗，但仍有亮點值得關注，新人劉駿霆展現「獵鷹航空」的飛人身手，上周首戰新北中信特攻，演出1次精彩的單刀切入單臂猛灌，讓球迷們驚呼連連，直言是近期台灣本土的最猛灌籃。

塔克老師大復活、轉戰T1開課囉：臺中葳格太陽先前宣布簽下台灣人氣洋將塔克（Anthony Tucker）引起轟動，球迷都在等著看塔克老師在T1上課，經歷2戰磨合後，塔克漸入佳境，準備開班授課，上周主場首戰桃園雲豹，塔克表現全能，強攻20分、6籃板、5助攻，並演出平聯盟最多的單場7抄截，幫助太陽力克雲豹，即使隔役太陽延長賽後不敵高雄全家海神，塔克表現依舊可圈可點，19投9中包括3記三分球，獨拿25分、6籃板、1助攻，得分創個人T1新高，塔克的加入也大大抒解主控丁聖儒的後場組織壓力，土洋雙衛出擊搭配亞外射手何喬登（Jordan Heading），更讓太陽的小球更具威力，增加球隊調度的靈活性。