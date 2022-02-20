台中葳格太陽20日作客台北和平籃球館，亞洲外援何喬登（Jordan Heading）手感超火燙，全場三分球17投10中，創T1聯盟單場最多顆三分球紀錄，攻進全場最高36分，率隊115比95擊敗台啤英熊，同時也將戰績推進為8勝6敗，追平台啤英熊，升上並列第3。

何喬登單場飆進10記三分球，改寫自己在1月16日對戰桃園雲豹所創單場8記三分球的T1聯盟球員單場最多三分球紀錄。但他賽後相當謙虛，「我其實沒有太注意紀錄的部分，我們上周有一場很難堪的輸球，我們只希望今天能討回來表現更好，這是我唯一在乎的事。」

何喬登表示，其實自己跟平常並沒有太大差別，但前幾場手感確實沒那麼好，很高興今天能恢復。葳格太陽隊長陳靖寰此役外線也有8投5中、拿15分的好表現，陳靖寰笑說，這場贏球關鍵就在何喬登，「他手很燙，把球給他就對了！」

同時這也是塔克（Anthony Tucker）加入葳格太陽的第2場比賽，塔克本戰貢獻14分、8籃板及7助攻，表現相當全面。葳格太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）再次稱讚塔克的補強，「他上周只練了2次，本周經過完整訓練，他確實更了解隊友、了解團隊，我相信他之後還會更好。」

何喬登同樣對塔克讚譽有加，「他是個很棒的隊友，也是位很優秀的球員，相當不自私，很喜歡分享球，這只是我跟他一起打的第二場比賽，感覺就已經很不錯了！」葳格太陽贏球後，戰績來到8勝6敗，追平台啤英熊，排名並列第3。