台灣啤酒英熊職業籃球隊今日正式宣布，先前已謠傳多時的現役泰國國家隊第一人林泰樂(Tyler Lamb)正式加入陣中並已抵台隔離中，成為T1聯盟最後一隊啟用「第三類規範球員」的亞洲外援名額球隊。

泰美混血兒林泰樂現年30歲、身高196公分，前幾年於ABL聯賽大殺四方，於2016年同樣以亞援身份加入香港東方並於同年獲得ABL最佳亞援頭銜，並於隔年成為ABL單季最高得分的亞援球員。

先前與新北中信特攻同為泰裔的查拉帝、高雄全家海神亞歷山大皆為前隊友，對於在台灣重逢林泰樂表示：「很開心他們都能有現今的成就，查拉帝和我曾互相激勵對方往海外發展；而亞歷山大是我非常好的朋友之一，有他在台灣我感到相當安心。還有塔克、布銳克曼等人，很想趕快與他們在場上見面，打出好看的比賽內容。」

面對「砍將級」的亞洲頂級球星的加入，台啤英熊總教練楊志豪說：「先前在NBL執教的時候就有非常多人向我推薦林泰樂，他的進攻手段多元、球風也會帶動球隊士氣，雖然有一段時間並未站上職業賽場，但體態維持得非常好，很期待他的加入帶給球隊的化學效應。」

林泰樂預計三月就能隨隊訓練，提升球隊戰力。台啤英熊將於2月25日、26日，3月5日、6日連續兩週，回到台北市立大學天母體育館主場，並首次舉辦平日晚間場次，單場票已於FamiTicket開賣。

SBL台灣啤酒除先前公布17季最佳洋將「巧克力吐司怪獸」巴克利強勢回歸外，今日也正式宣布禁區補強加拿大洋將波斯特(Keanau Post)加盟。波斯特曾於2018年代表加拿大來臺參加瓊斯盃，並於當年助國家獲得連霸。

現年29歲的波斯特，身高6呎11吋(約210公分)，波斯特上季在巴林超級聯賽，平均18.5分、18.9籃板、3.3阻攻，屬於單打腳步功夫紮實、並有極高團隊意識的球員，相信能非常快速融入台啤球風。總教練周俊三表示：「波斯特是一位有經驗且擁有禁區破壞力的球員，我們期待在未來的賽場中能藉由他的經驗在禁區攻防兩端都能展現主宰力，同時也期待他與巴克利內外搭配，帶動全隊攻守的節奏，進而達到團隊籃球的團隊作戰方針。」