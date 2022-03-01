俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，國際體壇陸續開始制裁俄國，世界棒壘總會（WBSC）28日發表聲明稿聲援國際奧會（IOC），不允許俄羅斯與白俄羅斯球隊、個人參加WBSC舉辦的賽事。

日前IOC執委會決議，為了保護全球體育賽事的完整性及所有參賽者安全，IOC建議國際體育聯合會及賽事組織，不得邀請或允許俄羅斯和白俄羅斯運動參加國際賽事。

今天WBSC發聲明表示，完全支持IOC執委會的聲明及譴責俄羅斯政府違反奧林匹克休戰的精神，WBSC聲援烏克蘭和國際體育，呼籲結束暴力並恢復和平。

WBSC會將原本在俄羅斯或白俄羅斯舉行的比賽移到其他地方舉行，也不允許這兩國球員參賽，雖然目前並無任何賽事在這兩國進行，這兩國也沒有參加WBSC所舉行的賽事。

同時WBSC會持續監控國際局勢，並盡可能給予烏克蘭棒壘球協會及在這場危機中可能受到影響的其他協會支持。