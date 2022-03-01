籃網球星厄文（Kyrie Irving）堅持抵抗疫苗，現在能夠拯救球隊的恐怕只有紐約市長亞當斯（Eric Adams）一個人了，只要他肯下令給予厄文疫苗豁免，籃網馬上就能在主場振作起來。亞當斯1日對美媒CNBC說，他跟籃網老闆蔡崇信談過厄文的情況，但他愛莫能助。

亞當斯說：「我很希望厄文在場上，我願意盡一切力量幫忙拿下總冠軍，我真的很想。但是我要考慮的事情很多，我跟球隊老闆談過，我們想讓厄文回到場上，但我不能再來一次封城。單單給予1位球員豁免令，這會傳達出錯誤的訊息，因為我們已經告訴無數的紐約市員工，不打疫苗就沒有工作。」

運動員確實可以取得疫苗豁免令，但只限於客場球員。紐約市即將放寬 「Key2NYC」防疫規定，原先要求5歲以上的人必須施打疫苗才能進入公共場所，這即將在美國時間3月7日解除。同時亞當斯聲明，所有紐約企業工作者仍必須施打疫苗，這個規定不會取消。

屆時厄文將可以進入籃網主場成為「觀眾」，但他不可以上場比賽成為「球員」，因為他身為紐約企業的員工（籃網球員）卻沒有打疫苗，依規定不能上場「工作」。亞當斯也感嘆說，客場球員居然可以豁免實在不太合理，「我不知道當初是誰做出這種規定，但規定就是規定。」