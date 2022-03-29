退役NBA前鋒維拉紐瓦（Charlie Villanueva）站出來聲援影星威爾史密斯（Will Smith），他在IG表示：「我們都知道史密斯的妻子Jada自曝她患有掉髮症，這是一種自體免疫疾病導致的落髮。她公開說過自己飽受困擾，然後克里斯洛克（Chris Rock）以為開這種玩笑很酷。」

「我不能容忍暴力，同時我很驕傲威爾史密斯為妻子挺身而出。我鼓勵大家更懂得尊重其他人，同樣身為一個掉髮症患者，我支持史密斯夫妻。」維拉紐瓦的掉髮症相當嚴重，他連眉毛和體毛都脫落了，他強調：「在開別人的玩笑之前最好小心一點，你不知道對方經歷過什麼事。我希望這次的贏家是掉髮症，我的意思是掉髮症因此可以喚起更多人的注意。」

威爾史密斯的妻子潔達（Jada Pinkett Smith）因為掉髮症而改換平頭造型，克洛斯洛克當眾揶揄她可以去演《魔鬼女大兵》續集，威爾史密斯起初也跟著笑，轉頭看見潔達臉色不對，然後走上台掌摑克里斯洛克。維拉紐瓦說：「威爾史密斯明白她的痛苦。」

潔達在2016年因為不滿「奧斯卡太白（缺少黑人作品入圍）」而抵制出席典禮，克里斯洛克公然嘲笑她「沒被邀請的人也能抵制？那我也可以抵制蕾哈娜的內褲了。」那時候就讓威爾史密斯相當不爽。