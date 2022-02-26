面對「大鬍子」哈登有望在26日客場出戰灰狼比賽首次穿上七六人球衣登場，七六人陣中一哥恩比德今天賽前受訪大表歡迎，「哈登的加入對我們來說，是一個巨大的提升，他讓我們的期望值比以往任何時刻還要高！」但外界期待的還是恩比德跟哈登在場上如何「共處」。

「哈登讓我們每個人帶來更多壓力，但我感到非常興奮，能在一個更高水平打球，這很有趣，」恩比德表示，「哈登和你在外面看到完全不同，他是很棒的人，他的個性很好，臉上總是保持著微笑，也很有趣，我期待可以跟他一起打球。」

七六人總教練瑞弗斯也表達同樣歡迎哈登的立場，畢竟哈登的加入，或有機會幫助他們爭冠，「今天將是哈登加盟我們之後所打的第一場比賽，我們會盡快想到更多辦法幫他融入進來，當前最重要的目標就是讓哈登跟球隊擁有更多的磨合。」

不過外界關注的還是，哈登除了能否快速融入七六人隊型，也要看他到了費城打球之後，是否可以改掉愛上夜店的惡習？只是向來做自己的他，恐怕不要帶壞他的新隊友就算不錯了，然後還要期待他千萬不要又打得不爽了，否則他可能又提交易申請。